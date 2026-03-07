ISPSハンダ・日本オーストラレーシア選手権第3日（7日・ニュージーランド・ロイヤル・オークランドアンドグレンジGC＝7221ヤード、パー72）9位から出た岩崎亜久竜が4バーディーの68をマークし、通算10アンダーの206で首位と3打差の4位に浮上した。通算9アンダーの14位は細野勇策、木下稜介、藤本佳則の3人。首位で出た岡田晃平は74と落とし、7アンダーの19位に後退した。ライアン・ピーク（オーストラリア）が13アンダーで単独