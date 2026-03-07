大きな目標を達成するには何から始めればいいか。医師の奥村歩さんは「私のこの1年の最大の目標は、本書を書き下ろすことだった。当初は途方に暮れたが、『読者層の世代に取材をする』ことから始め、それが達成されると脳内物質のドーパミンが分泌され、小さな努力の繰り返しと工夫が楽しくなっていった」という――。※本稿は、奥村歩『10万人の脳を診てきた脳神経外科医が教える 脳を休めて整える習慣』（三笠書房）の一部を再編