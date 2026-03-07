チェコ代表のサトリアが6日のオーストラリア戦で登板ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のチェコ代表、オンジェイ・サトリア投手が見せた“紳士的”な振る舞いが、日本のファンの間で話題となっている。6日のオーストラリア戦でマウンドを降りてベンチへ戻る際、グラウンドに描かれた大会ロゴを踏まないように避けて歩いた様子が発見され、「紳士すぎる」と日本ファンから称賛の声が上がっている。サトリアはオースト