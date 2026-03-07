◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第５節藤枝１―１（ＰＫ６―５）磐田（７日・藤枝総合運動公園サッカー場）Ｊ２藤枝は今季初の静岡県勢対決となる磐田戦をＰＫ戦で制して、今季初の連勝を飾った。今季藤枝の指揮官に就任した元日本代表・槙野智章監督と一コーチから昇格した磐田の志垣良監督による新監督対決。ともに今季初の連勝がかかった試合は、ＰＫ戦での決着となった。