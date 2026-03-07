お笑いタレントの森脇健児が７日、京都ラジオの冠番組「森脇健児のサタデースタジアム」（土曜・正午）に出演。ちょうど４０年前の１９８６年に放送されたテレビ朝日系「ビートたけしのスポーツ大将」に一般人として出場し、１００メートル走の全国大会で優勝していたことを明かした。１９８５年当時、桃山学院大社会学部１年の陸上競技部員とピン芸人との二足のわらじを履いていた森脇。笑福亭鶴瓶がパーソナリティーを務めて