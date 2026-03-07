歌舞伎俳優の中村いてうが７日、東京・府中の森芸術劇場で初日を迎えた「春暁歌舞伎特別公演２０２６」（２５日まで。全国１１か所）に中村勘九郎、中村七之助らと出演した。いてうは、１月に建造物損壊の疑いで現行犯逮捕され、謹慎処分を受けた中村鶴松の代役として常磐津舞踊「墨塗女」の太郎冠者を演じた。真面目でお人よしの大名・万之丞（勘九郎）、したたかな妾の花野（七之助）、太郎冠者（いてう）は上品でありながら