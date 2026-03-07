◆第４４回中山牝馬Ｓ・Ｇ３（３月７日、中山競馬場・芝１８００メートル、稍重）好メンバーがそろった牝馬限定重賞は１６頭で争われ、６番人気のエセルフリーダ（牝５歳、武藤善則厩舎、父キタサンブラック）が先団から力強く抜け出し、重賞初制覇を飾った。武藤雅騎手はデビュー１０年目で初タイトル。父・善則調教師とのタッグでうれしい勝利となった。勝ちタイムは１分４７秒１。前走の初富士Ｓを制してオープン入り。今回