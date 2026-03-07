2025年9月末、三笠宮家が事実上"2つの家"に分かれた。2000年代から不仲が報じられてきた信子さまと娘の彬子さま、瑶子さま。2012年に三笠宮寛仁親王が薨去された後も関係は修復されず、ついに信子さまが「三笠宮寛仁親王妃家」の当主となり、三笠宮家は長女の彬子さまが当主となる形に至った。 【写真を見る】新年一般参賀で隣に並ばれた彬子さまと信子さま、これまでと明らかに異なるデザインで話題となった彬子さまのティ