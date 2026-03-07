ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。お得情報やキャンペーン情報など普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。◆木曜日がお得！セゾンカードで映画を500円で観る方法日本でもキャッシュレス化が進み、キャッシュレス決済ができる場所が増えています。そのキャッシュレス決済の中でも、特にクレジットカードを利用している方は多いのではないでし