兵庫県の赤穂市民病院で手術中に患者の神経を誤って切断し、重い障害を負わせたとして業務上過失傷害に問われた赤穂市民病院の元医師・松井宏樹被告（47）の刑事裁判が神戸地裁姫路支部で続いている。2月18日は論告弁論が行なわれ、検察官は松井被告に禁錮1年6月を求刑した。この医療過誤については、インターネットにアップされた漫画『脳外科医竹田くん』に詳しい。作者は被害患者の親族である。【写真】実際の手術シーン（