ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は、２０２８年ロサンゼルス五輪で追加競技として実施される野球の米大陸予選を兼ねており、世界野球ソフトボール連盟によると、五輪の全競技を通じて最初の予選として始まった。開催国枠での出場が決まっている米国を除いた米大陸１０チームのうち、上位２チームが出場権を得る。（帯津智昭）