わたらせ渓谷鉄道（群馬県みどり市）は６日、運転士が不足していることを理由に、２０日から当面の間、１日４本を運休か部分運休すると発表した。運休するのは、栃木県の間藤―足尾駅間の上下線各１本で、部分運休するのは桐生駅と間藤駅を結ぶ上下線各１本の大間々―間藤駅間。同社によると、運転士は昨年４月時点で１４人いたが、退職などで減り、今月末に１１人となるため、運休に踏み切ったという。同社は運休・部分運