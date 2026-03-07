＜ダイキンオーキッドレディス3日目◇7日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞国内女子ツアー開幕戦の第3ラウンドが終了した。昨季の年間女王・佐久間朱莉が4バーディ・1ボギーの「69」をマーク。トータル14アンダー・単独首位をキープし、通算5勝目に王手をかけた。【写真】今季初ボギーでヒザから崩れ落ちる佐久間朱莉トータル10アンダー・2位に永井花奈。トータル8アンダー・3位に川〓春花、トータル7アンダー