◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC チャイニーズ・タイペイ 14-0 チェコ(7日、東京ドーム)3連敗で1次ラウンド敗退が決まったチェコ。試合後にはマルティン・チェルヴィンカ選手が涙を流す場面が見られました。韓国＆オーストラリアに連敗しこの試合に臨んだチェコでしたが、チャイニーズ・タイペイ打線の猛攻を受けて14失点。打線も得点できずに7回コールド負けを喫し3連敗となり、準々決勝進出の可能性が消滅