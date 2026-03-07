「ＲＩＺＩＮ．５２」（７日、有明アリーナ）かつてのライト級日本人エース、矢地祐介（３５）＝フリー＝がキム・ギョンピョ（３４）＝韓国＝に２回４分２５秒でドクターストップによるＴＫＯ負けに終わった。１回から組み合う展開となり、１分過ぎから上に乗られ防戦に。上から左肘をたたき込まれ、右の目上から流血。苦しい展開となった。なんとか立ち上がって巻き返しを狙ったが、スタンドで強烈な右拳を浴びてダウン。