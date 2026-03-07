「オープン戦、阪神１−０ソフトバンク」（７日、甲子園球場）阪神が２戦連続の完封リレーで、ソフトバンク相手に連勝を飾った。本拠地・甲子園にオープン戦ながら４万４８６人の観客が集まった中、ハイレベルの投手リレーでタカ打線を完璧に封じた。試合は初回、近本が四球で歩くと、続く中野の打席で初球からスタート。二盗を成功させ、無死二塁を作った。中野は空振り三振に倒れたが、続く中川だ。カウント２−２から５球