お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が6日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。1日に行われた賞レース「マウスコンピューターpresents 第15回 ytv漫才新人賞決定戦」の裏話を明かした。ハイヒール・リンゴらと審査員を務めた粗品。「審査員のリンゴさん。天ピに高かったね」と親交のある出場者の天才ピアニストに対しリンゴは高得点をつけていたと指摘すると、このジョー