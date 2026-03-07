俳優のイ・ジェウク、イ・ジュニョンが共演する韓国ドラマ『予期せぬ相続者』（全12話）が、あす8日より韓流チャンネル「KNTV／KNTV801」（運営：ストリームメディアコーポレーション）でテレビ初放送される。（毎週日曜 後8：00〜10：30 ※2話連続）【動画】韓国ドラマ『予期せぬ相続者』予告動画同作は、韓国の財閥オーナーの隠し子、そして野心家の幼なじみが手を組み、社会の頂点に立つことを目的に繰り広げていく非情な権