◆オープン戦阪神１―０ソフトバンク（７日・甲子園）阪神・木浪聖也内野手が「７番・三塁」でスタメン出場し、３打数３安打と猛アピールした。２回に中前打を放つと、４回は左前打。６回には再び左前に運び、オープン戦打率を４割４分４厘と急上昇させた。前日６日に１軍合流。「監督に『いけ』と言われたところでいくしかない」と、本職の遊撃と三塁の両方で臨戦態勢を整える。「まだ本当に始まってもいないですし、アピー