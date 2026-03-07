◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第５節ＦＣ東京３―０横浜ＦＭ（７日・ＭＵＦＧ国立）横浜ＦＭが今季５戦中４度目の複数失点を喫するなどＦＣ東京に０―３で敗れ、開幕５試合で１勝４敗と大きく出遅れた。完敗だった。前半３２秒でＤＦラインの裏を簡単に突かれて先制点を献上すると、同１６分にも自陣右サイドを相手の佐藤龍之介にカットインを許して追加点を許す。反撃に出なければいけない状況にもかかわらず、運