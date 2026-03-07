◆オープン戦日本ハム―ロッテ（７日・エスコン）日本ハムの浅利太門投手が、先発し３回を２安打無失点。３奪三振と力投した。オフからフォームの修正などに取り組んできた浅利は「オフからやってきたことが、いい形で少し出たかなと思います」。収穫を問われ「変化球全般よかったのと、フォークが自分の中で課題だったのでそこがよかった。空振りも取れましたし、タイミング外してゴロでも取れた」とうなずいた。それでも