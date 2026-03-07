◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第５節ＦＣ東京３―０横浜ＦＭ（７日・ＭＵＦＧ国立）ＦＣ東京が２試合ぶり勝利で、勝ち点を１０に伸ばした。前半１分にＦＷ長倉幹樹の今季初得点で先制すると、同１６分にはＵ―２３代表ＭＦ佐藤龍之介がチームでの公式戦初得点をマーク。後半開始４５秒（記録は１分）にも、ＦＷマルセロヒアンが自らのシュートが左ポストに当たってこぼれたところを押し込んで追加点を挙げた。守っては