パン作りに憧れるものの、強力粉など特別な材料を揃えることが大変だと思って挑戦できていない人も多いのではないでしょうか。今回は、パン作り初心者さんにおすすめの、おうちにある薄力粉で作るレシピをご紹介します。 ▼ まずは5分で作れるパンから挑戦 発酵もこねる作業も成形もなしで作れるパンは、初めてさんにおすすめ。レーズンやチーズなどお好みの具材でパン作りを楽しみましょう。 ▼ シンプルな白パン 白パンも薄