ミラノ・コルティナ五輪のフィギュア団体で金メダルを獲得した米国代表のアンバー・グレンが６日（日本時間７日）、自身のインスタグラムに新規投稿。表彰式に出席したフォーマルファッションを公開し、ファンの反響を呼んだ。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ではＳＰで大きく出遅れながらも、フリーで驚異的な巻き返しを見せて５位。４位の千葉を優しく抱きしめる姿や、銀メダルを獲得した坂本花織が泣いてい