◇明治安田J1百年構想リーグ第5節横浜M0―3FC東京（2026年3月7日MUFG国立）横浜F・マリノスはFC東京に0―3で完敗し、今季初連勝とはならなかった。横浜Mは開始からわずか32秒で先制された。左サイドで隙を突かれ、最後は相手FW長倉のゴールで失点。流れを引き寄せられないまま、前半16分と後半1分にも失点した。前節・東京V戦ではFWオナイウの好機演出やFW谷村らのゴールで3得点だった攻撃陣もこの日は不発。大島監督