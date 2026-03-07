歌手の山内惠介（４３）が７日、都内でデビュー２５周年記念写真集「ＲｉｖｅｒＹａｍａｕｃｈｉＫｅｉｓｕｋｅ」（主婦の友社）の発売を記念したトークイベントを開催した。昨年９月に初めてタイのバンコクを訪れて撮影。チャオプラヤー川で船に乗って「日本の川とは違うけどつながっている」と感じ、「日本にとどまらず、アジアへ、世界へ活躍の場を広げていきたい、この川の流れのように」との意味で「Ｒｉｖｅｒ」とい