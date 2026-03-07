上方（大阪）で最も長い歴史を持つ『第61回上方漫才大賞』の新人賞のノミネート候補者が、きょう7日放送のカンテレ『上漫Premium』で発表された。上方漫才界において年度を通じて最も活躍した結成10年目までの新人に贈られる「新人賞」には、愛凛冴（ありさ）、ぐろう、三遊間、生姜猫、例えば炎の5組が選ばれた。【写真複数】『上方漫才大賞』新人賞ノミネート候補者5組4月7日の『第61回上方漫才大賞』（後6：30〜※関西ロ