格闘技イベント「RIZIN」は7日、有明アリーナで今年初戦の「RIZIN.52」を行った。第1試合に登場した女子高生ファイターのNOEL（17＝DELIGHTWORKS）はイ・ボミ（27＝韓国）に1ラウンド（R）1本勝ちした。1Rはイ・ボミの左をもらいながらもテークダウンを狙う。うまく体勢を入れ替えて「1回目はまってないと思ったら、肘上げた思い切り入って息遣いがゼイゼイいっていたのではまってると思った。得意技です」とフロントチョー