歌手和田アキ子（75）が7日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。WBCの生放送で日本代表と台湾の試合を見て感じたことを話した。和田が「メジャーのルール、って言ったら、昨日久しぶりに野球を見たんですけど、前は、ストライク→ボール→アウト、じゃなかった？今はボール→ストライクでしょ？」と尋ねると、アシスタントの垣花正が「変わりました」と話した。和田は「