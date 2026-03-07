「一夜限りのゲストとの深夜食」をテーマに、ゲストとの極上トークを楽しむ番組『ももクロちゃんと！』。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！3月7日（土）放送回は、現代短歌の歌人・枡野浩一と青松輝がゲストに登場する。1997年にデビューした枡野は、高等学校の教科書にも載るほど短歌を極めたベテラン歌人。一方の青松は2023年にデビューし、自由で個性的な作風が評価されている新進気鋭の歌人だ。さらに青松は灘中学校・