（台北中央社）6日午後11時14分ごろ、中部・台中市西屯区を震源とする地震があった。地震の規模を示すマグニチュード（M）は4.5、震源の深さは27キロ。中部・彰化県で震度4、台中市で震度3を観測した。中央気象署（気象庁）地震観測センターの呉健富主任は7日、震源の近くにある彰化断層にエネルギーが蓄積されているとして、活動に注意する必要があるとの認識を示した。呉主任は今回の地震について、フィリピン海プレートが北西に