“活動ゼロ状態”が長引くK-POPガールズグループNewJeansの先行きを巡って、ファンの願いと厳しい現実が複雑に交錯している。【写真】堂々と“パンツ見せ”…過激さ増すK-POP女性アイドル衣装3月3日、NewJeansの一部ファンはHYBE本社前でトラックデモを敢行し、グループ活動への支持と泥沼化する紛争の中断を訴えた。本社前に停まったトラックの電光掲示板には、「ミンジ、ハニ、ダニエル、ヘリン、ヘインへ。これからも困難はある