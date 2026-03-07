2026年３月７日に開催されたJ１百年構想リーグのFC東京対横浜F・マリノス戦。個人的に注目したのは、佐藤龍之介だ。４-４-２システムの左サイドハーフでスタメン出場した佐藤は精力的に守備をこなしつつ、アグレッシブに攻撃にも関与。ボールを持てば迷わずドリブルで仕掛けるなど、ゴールへの意欲を見せた。精力的という意味で象徴的だったのは、16分のゴールシーン。左サイドからのカットインでエリア内に侵入し、相手ふた