秋篠宮妃紀子さまと長男・悠仁さまは、子どもたちと一緒に「スキーオリエンテーリング」を楽しまれました。【映像】笑顔で子どもたちと交流する紀子さまと悠仁さま北海道・留寿都村を訪れている紀子さまと悠仁さまは、地図とコンパスを使いクロスカントリースキーで指定された地点を順に通過してゴールまでの速さを競う、「スキーオリエンテーリング」を体験されました。留寿都村ではきのうまで世界大会が開かれていて、きょ