◇ボクシングWBA世界バンタム級挑戦者決定戦同級1位ノニト・ドネア（フィリピン）＜10回戦＞同級4位・増田陸（帝拳）（2026年3月15日横浜BUNTAI）WBA世界バンタム級挑戦者決定戦に臨む同級1位の元世界5階級制覇王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン、43勝28KO9敗）が7日、成田空港着便で来日した。マネジャーのレイチェル夫人らとともに到着ロビーに姿を見せ「ワクワクしている。もちろん（WBA王者への）指名権を獲ること