◇第6回WBC1次ラウンドC組台湾14―0チェコ（2026年3月7日東京D）台湾がチェコを7回コールドで破り、今大会初勝利を挙げた。4万522人観衆の大応援を背に、打線はスチュアート・フェアチャイルド外野手（29）の満塁本塁打を含む11安打14得点を記録。投手陣も4投手のリレーでチェコ打線を4安打無得点に封じた。曽豪駒（ソ・ゴウク）監督（46）は「応援してくださったファンに感謝したい。後押しのおかげで勝利できました。2試