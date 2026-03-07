4歳以上牝馬のハンデG3「第44回中山牝馬S」は7日、中山競馬場の芝1800メートル（やや重）を舞台に16頭で争われ、武藤雅（28）騎乗のエセルフリーダ（牝5＝武藤、父キタサンブラック）が3番枠から道中2番手で立ち回り、直線入り口で先頭へ。しまいもしっかり脚を使い、年明けの前走初富士S（3勝クラス）に続く連勝で重賞初制覇。これで中山芝は5戦4勝となった。2着にビヨンドザヴァレー（牝6＝橋口、父イスラボニータ）、3着に