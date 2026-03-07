4日（水）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の埼玉アザレアは、8日（日）に川越運動公園総合体育館で開催される富士通カワサキレッドスピリッツ戦にて、選手引退セレモニーを行うと発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 選手引退セレモニーは本試合終了後に行われる。引退選手はリベロの川崎翔太（33）、ミドルブロッカーの佐藤匠（29）と筒井匠（29）、山下優希（24）、佐藤龍世（24