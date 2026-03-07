◇オープン戦阪神1―0ソフトバンク（2026年3月7日甲子園）阪神は7日、ソフトバンクとオープン戦を行い1―0で勝利した。湯浅京己投手（26）が7回に登板し、最速154キロを計測。石井の負傷離脱で大きな穴が空いたブルペンだが、前回のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でも活躍した右腕が復活ののろしを上げた。“アツアツ”な直球が戻ってきた。湯浅は3番手で7回から登板。目を見張ったのは直球主体の投球だった