アメリカの司法省は、エプスタイン事件をめぐりトランプ大統領から性的暴行を受けたとする女性への聴取記録を新たに公開しました。【映像】公開された聴取記録少女らへの性的虐待の罪で起訴されたエプスタイン氏に関して、司法省はこれまでおよそ350万ページ分の資料を公開していますが、非公開や黒塗りも多く、隠ぺいを疑う声が上がっていました。今回公開されたのは、2019年に行われた女性への聴取記録、3点です。これに