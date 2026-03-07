■ダイキンオーキッドレディス3日目（7日、沖縄・琉球ゴルフ倶楽部、6610ヤード、パー72）国内女子ツアー開幕戦、ダイキンオーキッドレディスの3日目が行われ、首位の佐久間朱莉（23、大東建託）が強風の中、スコアを3つ伸ばし、トータル14アンダーで単独首位をキープした。上位陣も強い風に苦しむ中、佐久間は9番のパーパットを外し、今大会初めてのボギーとなり、前半はイーブンで回った。後半は11番、13番でバーディを奪い、勢