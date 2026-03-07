インドネシア政府は、いじめなどネット上の脅威から子どもを守るため、16歳未満のSNS利用を規制する方針を明らかにしました。【映像】インドネシア 16歳未満のSNS禁止へインドネシアの通信デジタル省は6日、16歳未満の子どもがX（旧Twitter）やインスタグラム、TikTokなどのSNSのアカウントを開設することを禁止すると発表しました。デジタル依存やオンライン詐欺、ネット上のいじめなどの脅威から子どもを保護するためだと