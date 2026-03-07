お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）が7日のニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にパーソナリティーとして出演。子供の頃は好まなかったものの、現在は大好物になったという食べ物を明かした。ゲストのおいでやす小田が過去に豆腐屋でアルバイトをしていたという話題から、伊達は「帰れマンデーとかで京都に豆腐を食いに行ったじゃない？湯豆腐。子供の頃は家で“