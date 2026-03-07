Photo: SOW 昼夜の寒暖差が10度くらいある今の時期って、服装選びが地味に難しいですよね。そんな人に知ってほしい、ちょっと意外な選択肢があります。それが、mont-bell（モンベル）の「スペリオダウン T」（1万7700円）。なんとこれ、半袖のダウンジャケットなんです。軽くて暖かい高品質ダウンを封入 Photo: SOW