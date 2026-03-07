大谷の満塁弾動画が驚異の2580万ビュー野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でもたらした影響力に米国の記者も熱視線を送っている。米スポーツ局「ESPN」の元記者でフリージャーナリストのジューン・リー氏が6日（日本時間7日）、自身の公式X（旧ツイッター）を更新。大谷の満塁弾の動画再生数が、ドジャースのワールドシリーズ優勝の瞬間を大きく上回っている