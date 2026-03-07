今日7日(土)は、関東では雨上がりで風が強く、気温が上がっています。花粉が飛びやすい条件が揃っていて、東京都内からは花粉が大量に飛んでいるサインである「花粉光環」が見られました。この先、明日8日(日)以降も東京などでは最上ランクの「極めて多い」日が続く予想です。万全な花粉対策を行ってください。今年は例年よりもかなり早いピークに今年のスギ花粉の飛散は、例年に比べてかなり早いピークを迎えています。東京都保険