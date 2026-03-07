◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」阪神の春季キャンプを取材した。注目はなんといってもＷＢＣ組の佐藤輝明（２６）、森下翔太（２５）、石井大智（２８）、坂本誠志郎（３２）の４選手。キャンプ取材は日々、誰を撮れば？と駆けずり回るが、今年はこの４人が必ず原稿になるので比較的楽だった。そんな矢先にアクシデントは起きた。２月１１日の紅白戦。侍ジャパンの勝利の方程式の一角として期待される石井が、目の前で倒