◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第５節千葉２―１柏（７日・フクアリ）Ｊ１柏は千葉とＪ１の舞台で１７年ぶりの「千葉ダービー」を戦い、１―２で敗戦しＪ１東地区の最下位に転落した。柏のロドリゲス監督は「スタートからボールを支配できて、目指すサッカーを表現できていた。前半３分から決定的なチャンスを作っていたが、決めきれなかったのが負けた１つの要因。後半最初に千葉さんに決められたことで試合が難しくなった