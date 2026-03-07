俳優の萩原利久、古川琴音が7日、W主演を務めるアニメ映画『花緑青が明ける日に』公開記念舞台あいさつに登壇した。【番組カット】手を振る入野自由＆萩原利久＆古川琴音日本画家としての活動を軸に、新海誠監督や片渕須直監督のアニメーション作品に参加するなど、ジャンルを越えて創作活動を続けてきた四宮義俊監督がオリジナル脚本で描く初の長編アニメーション。 イベントでは、1年少し前に描かれた花火のイラストが登場。