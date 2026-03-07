6日夜、神奈川県川崎市の駐車場で男性が男に襲われ、現金およそ700万円が入ったバッグを奪われました。男は逃走中です。警察によりますと、6日午後11時すぎ、川崎市宮前区の駐車場で、「カバンを取られて殴られた」と一緒にいた同僚の男性から110番通報がありました。45歳の男性が同僚と話していたところ、突然、男に棒のようなもので殴られ、現金およそ700万円が入ったバッグを奪われたということです。殴られた男性は頭から血を